Юноши и девушки завоевали 24 награды на ЧМ по пауэрлифтингу
03:23, 09 сентября 2010Спорт
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Второе и третье общекомандное место
Украинская сборная команда завоевала 24 медали на Чемпионате мира среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по пауэрлифтингу, который состоялся в городе Пльзень (Чехия).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.
В соревнованиях принимали участие 337 спортсменов из 32 стран мира. От команды Украины выступили 32 спортсмена.
По итоговым результатам сборная команда Украины юниоров и юниорок заняла второе общекомандное место и третье общекомандное место среди юношей и девушек, завоевав восемь золотых медалей, шесть серебряных и десять бронзовых наград.
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