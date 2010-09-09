Юноши и девушки завоевали 24 награды на ЧМ по пауэрлифтингу

Украинская сборная команда завоевала 24 медали на Чемпионате мира среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по пауэрлифтингу, который состоялся в городе Пльзень (Чехия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В соревнованиях принимали участие 337 спортсменов из 32 стран мира. От команды Украины выступили 32 спортсмена.

По итоговым результатам сборная команда Украины юниоров и юниорок заняла второе общекомандное место и третье общекомандное место среди юношей и девушек, завоевав восемь золотых медалей, шесть серебряных и десять бронзовых наград.