Итоги футбольного уик-энда в Европе

Продолжается беспроигрышное шествие «Интера» в итальянской серии «А». В 30-м туре миланский клуб одержал свою 25-ю победу, одолев дома «Парму» – 2:0. Второй с отставанием на 20 очков следует «Рома», сыгравшая на своём поле с «Миланом» вничью – 1:1. Третью позицию занимает «Лацио», который с крупным счетом – 4:2 обыграл «Удинезе».

Обострилась борьба в верхней части таблицы бундеслиги Германии. В 27-м туре лидер – «Шальке-04» уступил в Мюнхене «Баварии» – 0:2 и имеет по-прежнему 53 очка. На 2 позади «Вердер», в матче которого с «Энерги» голов забито не было. «Штуттгарт» набрал 49 очков после выигрыша у «Алеманнии» – 3:1. «Бавария» замыкает квартет сильнейших с 47-ю очками.

В 28-м туре чемпионата Испании «Барселона» взяла верх над «Ла-Коруньей» – 2:1 и набрала 56 очков. На 2-ю строчку опустилась «Севилья», в ее активе после ничьей с «Осасуной» – 0:0 стало 54 очка. На 3 меньше у мадридского «Реала», одержавшего гостевую победу над «Сельтой» – 2:1.

Возглавляющий английскую премьер-лигу «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Блэкберном» – 4:1 и имеет 78 очков. На 6 очков отстаёт «Челси», обыгравший в гостях «Уотфорд» – 1:0. На третье место с 57-ю очками вышел «Ливерпуль», который обошёл на 2 очка «Арсенал» после победы над ним – 4:1. При этом лондонский клуб имеет матч в запасе.

Радио Свобода