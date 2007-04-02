Кличко отказался от боя с Маскаевым

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко отказался проводить бой с чемпионом по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Олегом Маскаевым. Украинцу и россиянину не удалось договориться с обязательным претендентом WBC Сэмюэлом Питером, и теперь Маскаеву предстоит защищать титул в бою против нигерийца, информирует канал "РТР-Спорт".

О неудачном завершении переговоров об организации поединка Маскаев - Кличко сообщил менеджер Питера Ивайло Готцев. По его словам, нигерийский боксер был готов уступить украинцу свое право на чемпионский бой за отступные в размере 2,5 миллиона долларов, но у Кличко не получилось устроить матч с Маскаевым.

"Тема отступных осталась только разговорами, до конкретики дело так и не дошло, - отметил Готцев. - Я не совсем владею информацией, почему Виталий решил отказаться от участия в переговорах, полагаю, он не смог сделать все правильно и у него не получилось обеспечить отступные. Но в любом случае, сейчас уместно говорить не о том, что было, а о том, что будет. А будет бой за титул чемпиона мира Маскаев - Питер".

Официального подтверждения информация о срыве трехсторонних переговоров пока не получила. На официальном сайте братьев Кличко эта тема в последних сообщениях не затрагивается, а на сайте Олега Маскаева размещена новость от 12 марта 2007 года, в которой говорится, что Питер уступил Кличко-старшему право на бой с россиянином за 2,75 миллиона долларов.

Предполагалось, что бой Маскаев - Кличко пройдет 2 июня в Москве, и Готцев заявил, что не возражает против этой даты и места поединка.

Лента.ру