Результаты матчей отборочного раунда Евро-2012

Продолжается отборочный турнир Евро-2012.

На этом этапе 51 сборная разбиты на девять групп - шесть по шесть и три по пять. С 3 сентября 2010-го по 11 октября 2011 года они соревнуются по круговой системе дома и на выезде. Победители групп и один обладатель второго места с лучшим результатом напрямую выходят в финальный турнир. Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, оспаривают еще четыре путевки в стыковых матчах.

7 сентября сыграли:

Группа A Турция - Бельгия 3:2

Австрия - Казахстан 2:0

Германия - Азербайджан 6:1

После двух игр у Германии и Турции по 6 очков, у Австрии - 3 (одна игра), у Бельгии, Азербайджана, Казахстана - 0.

Группа B Россия - Словакия 0:1

Македония - Армения 2:2

Ирландия - Андорра 3:1

После двух игр у Ирландии и Словакии по 6 очков, у России - 3, у Армении и Македонии - по 1, Андорры - 0.

Группа C

Сербия - Словения 1:1

Италия - Фарерские острова 5:0

После двух игр у Италии - 6 очков, у Сербии - 4, у Северной Ирландии и Эстонии - по 3, у Словении - 1, у Фарер - 0.

Группа D Беларусь - Румыния 0:0

Албания - Люксембург 1:0

Босния-Герцеговина - Франция 0:2

После двух игр у Албании и Беларуси - по 4 очка, у Франции и Боснии - 3, у Румынии - 2, у Люксембурга - 0.

Группа E

Швеция - Сан-Марино 6:0

Нидерланды - Финляндия 2:1

Венгрия - Молдова 2:1

После двух игр у Швеции и Нидерландов - по 6 очков, у Венгрии и Молдовы - 3, у Финляндии и Сан-Марино - 0.

Группа F Грузия - Израиль 0:0

Мальта - Латвия 0:2

Хорватия - Греция 0:0

После двух игр у Хорватии и Израиля - по 4 очка, у Латвии - 3, у Грузии и Греции - 2, у Мальты - 0.

Группа G

Болгария - Черногория 0:1

Швейцария - Англия 1:3

После двух игр у Черногории и Англии - 6 очков, у Швейцарии, Уэльса - 0 (по одной игре) и Болгарии - 0.

Группа H Дания - Исландия 1:0

Норвегия - Португалия 1:0

После двух игр у Норвегии - 6 очков, у Дании - 3 (одна игра), у Кипра и Португалии - 1, у Исландии - 0.

Группа I

Чехия - Литва 0:1

Шотландия - Лихтенштейн 2:1

После двух игр у Шотландии и Литвы - по 4 очка, у Испании - 3 (одна игра), у Чехии и Лихтенштейна - 0.