Результаты матчей отборочного раунда Евро-2012
Завершился второй игровой день
Продолжается отборочный турнир Евро-2012.
На этом этапе 51 сборная разбиты на девять групп - шесть по шесть и три по пять. С 3 сентября 2010-го по 11 октября 2011 года они соревнуются по круговой системе дома и на выезде. Победители групп и один обладатель второго места с лучшим результатом напрямую выходят в финальный турнир. Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, оспаривают еще четыре путевки в стыковых матчах.
7 сентября сыграли:
Группа A Турция - Бельгия 3:2
Австрия - Казахстан 2:0
Германия - Азербайджан 6:1
После двух игр у Германии и Турции по 6 очков, у Австрии - 3 (одна игра), у Бельгии, Азербайджана, Казахстана - 0.
Группа B Россия - Словакия 0:1
Македония - Армения 2:2
Ирландия - Андорра 3:1
После двух игр у Ирландии и Словакии по 6 очков, у России - 3, у Армении и Македонии - по 1, Андорры - 0.
Группа C
Сербия - Словения 1:1
Италия - Фарерские острова 5:0
После двух игр у Италии - 6 очков, у Сербии - 4, у Северной Ирландии и Эстонии - по 3, у Словении - 1, у Фарер - 0.
Группа D Беларусь - Румыния 0:0
Албания - Люксембург 1:0
Босния-Герцеговина - Франция 0:2
После двух игр у Албании и Беларуси - по 4 очка, у Франции и Боснии - 3, у Румынии - 2, у Люксембурга - 0.
Группа E
Швеция - Сан-Марино 6:0
Нидерланды - Финляндия 2:1
Венгрия - Молдова 2:1
После двух игр у Швеции и Нидерландов - по 6 очков, у Венгрии и Молдовы - 3, у Финляндии и Сан-Марино - 0.
Группа F Грузия - Израиль 0:0
Мальта - Латвия 0:2
Хорватия - Греция 0:0
После двух игр у Хорватии и Израиля - по 4 очка, у Латвии - 3, у Грузии и Греции - 2, у Мальты - 0.
Группа G
Болгария - Черногория 0:1
Швейцария - Англия 1:3
После двух игр у Черногории и Англии - 6 очков, у Швейцарии, Уэльса - 0 (по одной игре) и Болгарии - 0.
Группа H Дания - Исландия 1:0
Норвегия - Португалия 1:0
После двух игр у Норвегии - 6 очков, у Дании - 3 (одна игра), у Кипра и Португалии - 1, у Исландии - 0.
Группа I
Чехия - Литва 0:1
Шотландия - Лихтенштейн 2:1
После двух игр у Шотландии и Литвы - по 4 очка, у Испании - 3 (одна игра), у Чехии и Лихтенштейна - 0.