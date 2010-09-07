Украинская сборная по футболу выиграла у Чили
22:51, 07 сентября 2010Спорт
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Товарищеский матч в день отборочного раунда
Сегодня - в день отборочного раунда Евро-2012 - сборная Украины, как будущий хозяин Чемпионата, свободна от обязательных игр. Но, чтобы готовиться к финальной части, проведен товарищеский матч со сборной Чили.
Украина - Чили 2:1 (Ракицкий 36, Алиев 65 - Исла 87).
Из официальных матчей завершились встречи:
Турция - Бельгия 3:2
Россия - Словакия 0:1
Македония - Армения 2:2
Беларусь - Румыния 0:0
Швеция - Сан-Марино 6:0
Грузия - Израиль 0:0
Мальта - Латвия 0:2
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