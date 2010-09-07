Украинская сборная по футболу выиграла у Чили

Сегодня - в день отборочного раунда Евро-2012 - сборная Украины, как будущий хозяин Чемпионата, свободна от обязательных игр. Но, чтобы готовиться к финальной части, проведен товарищеский матч со сборной Чили.

Украина - Чили 2:1 (Ракицкий 36, Алиев 65 - Исла 87).

Из официальных матчей завершились встречи:

Турция - Бельгия 3:2

Россия - Словакия 0:1

Македония - Армения 2:2

Беларусь - Румыния 0:0

Швеция - Сан-Марино 6:0

Грузия - Израиль 0:0

Мальта - Латвия 0:2