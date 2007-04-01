Завершился матч ”Металлист” - ”Динамо”

В Харькове завершился матч 20 тура Чемпионата Украины по футболу между командами «Металлист» (Харьков) – «Динамо» (Киев). Киевляне одержали победу со счетом 2:0 и набрали 52 очка.

Дубль оформил капитан динамовцев Сергей Ребров. Счет в матче был открыт на 26-й минуте. После навеса Несмачного, харьковчане неудачно отбили мяч - прямо на Реброва - который, первым касанием мяч принял, а вторым нанес удар слету (метров с 14-ти). Рикошетом от Слюсаря, бросишегося под удар, мяч влетел в ворота.

Во втором тайме на 66-й минуте после паса слева от Максима Шацких Ребров в окружении защитников обработал мяч на 11-метровой отметке и пробил в нижнюю правую девятку – вратарь «Металлиста» среагировал на этот удар, но мяч скользнул под его рукой.

Концовку матча киевляне доигрывали вдесятером: на 2-й добавленной минуте с поля был удален Юссуф Аяла – он заработал вторую желтую карточку.