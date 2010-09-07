В Украине - комиссия экспертов УЕФА с инспекцией

До 9 сентября экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ будет находиться в Украине с очередным инспекционным визитом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба местного организационного комитета Евро-2012.

Во время визита эксперты УЕФА и МОК «Евро-2012 Украина» ознакомятся с ходом строительства стадионов Киева и Львова в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Экспертная комиссия проведет встречи с проектными командами НСК «Олимпийский» и Львовского стадиона и проанализируют ход выполнения строительных работ на этих объектах, которые на сегодняшний день являются объектами первоочередного внимания УЕФА.

По словам директора Турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, этот визит пройдет накануне заседания Наблюдательного совета УЕФА Евро-2012, которое состоится 21 сентября 2010 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне под председательством президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, а выводы экспертов по стадионам войдут в Отчет №21 по стадионам и станут предметом обсуждения.

«Украина не должна снижать темпы возведения инфраструктурных объектов в целом, и прежде всего стадионов. Очень важно, чтобы объекты были введены в эксплуатацию летом 2011 года, это позволит провести предварительное тестирование спортивных арен», – отметил он. Директор Турнира также обратил внимание на то, что уже сейчас нужно готовить управленческий состав эксплуатационных команд, проводить подготовку и обучение персонала.

На этой неделе также состоится визит делегации УЕФА во главе с исполнительным директором по маркетингу и медиа-менеджменту УЕФА Филиппом МАРГРАФОМ. В ходе визита эксперты проведут встречи с украинскими компаниями, которые выразили желание участвовать в проекте УЕФА Евро-2012 в качестве национальных спонсоров.