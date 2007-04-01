Промах Джилардино не позволил ”Милану” обыграть ”Рому”

В субботу в итальянской серии А стартовал 30-й тур. В Риме местная «Рома» не смогла переиграть «Милан», ограничившись лишь ничьей в поединке с подопечными Карло Анчелотти. Впрочем, команде Лучано Спалетти еще повезло...

Римляне уже в дебюте матча сумели выйти вперед - в результате розыгрыша углового на 4-й минуте мяч на линии штрафной получил Филипп Мексес, отпраздновавший в пятницу свой 25-й день рождения. Получив мяч, французский защитник хлестким ударом отправил его точно под перекладину ворот Диды. Спустя 8 минут после этого Дарио Шимич вполне мог восстановить равновесие, но его удар прошел рядом со штангой.

Сравнять счет подопечным Карло Анчелотти удалось лишь на 61-й минуте - Альберто Джилардино головой переправил мяч в сетку ворот Дони после навеса Пирло со штрафного. За 10 минут до финального свистка все тот же Джилардино мог принести своему клубу победу, но, выйдя один на один (в этом ему способствовал Кака, выдавший изумительный пас) не смог попасть в створ ворот. Стоит также отметить, что в этом матче в стартовом составе гостей после пятимесячного отсутствия, связанного с травмой плеча, появился защитник Алессандро Неста.

В другом матче дня «Сиена» на выезде одолела «Реджину», упрочив свое намерение остаться в элите итальянского футбола по итогам сезона. Гости могли забить уже на 24-й минуте матча - Алессандро Лукарелли привез в свои ворота пенальти, сфолив на Франческо Коцце и заработав при этом удаление. Однако, пострадавший простил «Реджину», пробив довольно плохо, что позволило Андреа Кампаньоло удар с точки парировать. Под занавес первого тайма «Сиена» все же дожала соперника и удар головой Валерио Бертотто достиг цели. Единственное событие второй 45-минутки - удаление в составе гостей Даниэле Корвио. Однако, даже в равных составах «Реджине» не удалось сравнять счет.

Остальные матчи тура состоятся в воскресенье: «Интер» на «Сан Сиро» примет «Парму», «Лацио» ждет визит в Удине, а «Торино» примет на своем поле «Палермо».

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Рома» - «Милан» - 1:1 (1:0).

Голы: Мексес, 4 - Джилардино, 61

«Реджина» - «Сиена» - 0:1 (0:1).

Гол: Бертотто, 45

Нереализованный пенальти: Коцца, 24

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