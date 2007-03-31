Челси выиграл на 92-й минуте при участии Шевченко

22:07, 31 марта 2007
Спорт
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31-й тур английской премьер-лиги

Состоялись 8 матчей 31-го тура английской премьер-лиги

Единственная ничья зафиксирована в матче Фулхэм - Портсмут: 1:1 (Пирс 90+2 - Кранчар 4).

Четыре игры завершились с "футбольным счётом". Две в пользу гостей: Ньюкасл - Мэн Сити (Мпенза 80), Уотфорд - Челси (Калу 90+2); две в пользу хозяев: Болтон - Шеффилд (Девис 80), Чарльтон - Виган (Бент 86)

Два матча радовали болельщиков голами. С одинаковым счётом 4:1 закончились встречи Ливерпуль - Арсенал (Крауч 4,35,81 Аггер 60 - Галлас 73) и Манчестер - Блекберн (Шоулз 61, Керрик 73, Парк 83, Солскьяер 90 - Дербишир 29)

Вестхэм дома обыграл Миддлсбро 2:0 (Замора 2, Тевес 45)

Теперь у Манчестера 78 очков, Челси - 72, Ливерпуля - 57, у Арсенала - осталось 55. Болтон набрал 50, преследующие его Тоттенхэм и Ридинг свой матч 31-го тура сыграют завтра между собой, а Эвертон с Астон Виллой в понедельник.

Гол во встрече Челси против Уотфорда был забит на последней минуте добавленного времени, когда Шевченко, освободившись от защитников на правом фланге выдал пас на Калу.

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