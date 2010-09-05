Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Польши

Сборная Украины сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1 в товарищеском матче, в котором на поле находились оба хозяина Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Команды, освобожденные от отбора на Евро-2012, встречались в городе Лодзь. Сборная Украины проводила игру под руководством и.о. главного тренера Юрия КАЛИТВИНЦЕВА.

Польская сборная, имея выраженное преимущество, тем не менее растратила моменты и забила лишь один гол (Йелень 42). А сборная Украины воспользовалась опытом Карпат в матче против Галатасарая: герои того эпизода Худобяк и Федецкий снова предприняли штурм на 90+2 минуте, в два касания разрезали всю глубину обороны и вывели на завершающий удар Селезнева.