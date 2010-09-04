Сборная Украины заняла третье место на Всемирных Играх боевых искусств, завершившихся в суботу в Пекине.

Как передает РИА Новости-Украина, по итогам восьми дней соревнований украинцы завоевали 23 медали: 7 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых.

Украинскую команду представлял 31 спортсмен. Они приняли участие в семи видах спорта: кикбоксинге, таиландском боксе Муэй-Тай, джиу-джитцу, панкратионе, борьбе самбо, сумо, борьбе на поясах Алиш.

Первое место в медальном зачете заняла сборная России, на счету которой 39 медалей: 18 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых. На втором месте - представители Китая с 31 медалью: 15 золотых, 3 серебряные и 13 бронзовых.

Первые Всемирные Игры боевых искусств проходили под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). На соревнованиях разыграны 136 комплектов наград.

В турнире приняли участие более тысячи спортсменов - представителей более чем 200 стран мира.

Следующие подобные соревнования состоятся в 2013 году.