Результаты матчей отборочного раунда Евро-2012
В борьбу вступила 51 команда
Начался отборочный турнир Евро-2012.
На этом этапе 51 сборная разбиты на девять групп - шесть по шесть и три по пять. С 3 сентября 2010-го по 11 октября 2011 года они соревнуются по круговой системе дома и на выезде. Победители групп и один обладатель второго места с лучшим результатом напрямую выходят в финальный турнир. Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, оспаривают еще четыре путевки в стыковых матчах.
3 сентября сыграли:
Группа A
Казахстан - Турция 0:3
Бельгия - Германия 0:1
Группа BАрмения - Ирландия 0:1
Андорра - Россия 0:2
Словакия - Македония 1:0
Группа CФарерские острова - Сербия 0:3
Эстония - Италия 1:2
Словения - Северная Ирландия 0:1
Группа DРумыния - Албания 1:1
Люксембург - Босния-Герцеговина 0:3
Франция - Беларусь 0:1
Группа EМолдова - Финляндия 2:0
Швеция - Венгрия 2:0
Сан-Марино - Нидерланды 0:5
Группа FЛатвия - Хорватия 0:3
Греция - Грузия 1:1
Израиль - Мальта 3:1
Группа G
Черногория - Уэльс 1:0
Англия - Болгария 4:0
Группа HИсландия - Норвегия 1:2
Португалия - Кипр 4:4
Группа I
Литва - Шотландия 0:0
Лихтенштейн - Испания 0:4
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Следующие матчи состоятся 7 сентября:
Группа AТурция - Бельгия
Австрия - Казахстан
Германия - Азербайджан
Группа BРоссия - Словакия
Македония - Армения
Ирландия - Андорра
Группа C
Сербия - Словения
Италия - Фарерские острова
Группа DБеларусь - Румыния
Албания - Люксембург
Босния-Герцеговина - Франция
Группа EШвеция - Сан-Марино
Нидерланды - Финляндия
Венгрия - Молдова
Группа FГрузия - Израиль
Мальта - Латвия
Хорватия - Греция
Группа GБолгария - Черногория
Швейцария - Англия
Группа HДания - Исландия
Норвегия - Португалия
Группа IЧехия - Литва
Шотландия - Лихтенштейн