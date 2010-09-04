Результаты матчей отборочного раунда Евро-2012

Начался отборочный турнир Евро-2012.

На этом этапе 51 сборная разбиты на девять групп - шесть по шесть и три по пять. С 3 сентября 2010-го по 11 октября 2011 года они соревнуются по круговой системе дома и на выезде. Победители групп и один обладатель второго места с лучшим результатом напрямую выходят в финальный турнир. Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, оспаривают еще четыре путевки в стыковых матчах.

3 сентября сыграли:

Группа A

Казахстан - Турция 0:3

Бельгия - Германия 0:1

Группа B Армения - Ирландия 0:1

Андорра - Россия 0:2

Словакия - Македония 1:0

Группа C Фарерские острова - Сербия 0:3

Эстония - Италия 1:2

Словения - Северная Ирландия 0:1

Группа D Румыния - Албания 1:1

Люксембург - Босния-Герцеговина 0:3

Франция - Беларусь 0:1

Группа E Молдова - Финляндия 2:0

Швеция - Венгрия 2:0

Сан-Марино - Нидерланды 0:5

Группа F Латвия - Хорватия 0:3

Греция - Грузия 1:1

Израиль - Мальта 3:1

Группа G

Черногория - Уэльс 1:0

Англия - Болгария 4:0

Группа H Исландия - Норвегия 1:2

Португалия - Кипр 4:4

Группа I

Литва - Шотландия 0:0

Лихтенштейн - Испания 0:4

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Следующие матчи состоятся 7 сентября:

Группа A Турция - Бельгия

Австрия - Казахстан

Германия - Азербайджан

Группа B Россия - Словакия

Македония - Армения

Ирландия - Андорра

Группа C

Сербия - Словения

Италия - Фарерские острова

Группа D Беларусь - Румыния

Албания - Люксембург

Босния-Герцеговина - Франция

Группа E Швеция - Сан-Марино

Нидерланды - Финляндия

Венгрия - Молдова

Группа F Грузия - Израиль

Мальта - Латвия

Хорватия - Греция

Группа G Болгария - Черногория

Швейцария - Англия

Группа H Дания - Исландия

Норвегия - Португалия

Группа I Чехия - Литва

Шотландия - Лихтенштейн