Компания Sharp стала седьмым официальным спонсором УЕФА

Компания Sharp стала партнером УЕФА на финале Евро-2012, а также в других турнирах программы EUROTOP на период до 2013 года.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По сообщению, в рамках соглашения Sharp будет иметь эксклюзивные права на поставку аудиовизуального оборудования и продуктов, которые питаются солнечной энергией, на финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года, которую проведут Украина и Польша.

Sharp будет седьмым всемирно известным брендом - партнером УЕФА в проведении Евро-2012, присоединившись к Аdidas, Castrol, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Carlsberg и McDonald`s. Коммерческая программа EUROTOP касается спонсорских соглашений, которые заключаются для финансирования основных турниров на уровне сборных под эгидой УЕФА.

Также в рамках соглашения, которое включает интегрированные спонсорские права на трансляцию в Европе, Sharp будет проводить различные футбольные маркетинговые кампании для популяризации бренда и обеспечивать Европейский футбольный союз передовыми аудиовизуальными продуктами и решениями, которые помогут освещать соревнования национальных сборных.

"Евро - это главное футбольное событие для национальных сборных континента, которое будет привлекать внимание миллионов болельщиков и потребителей не только в Европе, но и во всем мире. К тому же в 2012 году мы будем праздновать столетний юбилей компании Sharp. Считаю за честь, что в такую знаменательную для нас дату мы будем иметь возможность приобщиться к программе EUROTOP в проведении Евро-2012", – отметил исполнительный вице-президент Sharp Тошишиге ХАМАНО.

"Благодаря этому спонсорскому соглашению мы намереваемся повысить ценность бренда Sharp и усилить наши позиции в Европе", – прибавил он.

Комментируя это событие, генеральный директор компании UEFA Events SA Дэвид ТЕЙЛОР отметил: "Нам очень приятно, что компания Sharp снова находится среди когорты наших эксклюзивных партнеров после успешного сотрудничества, которое продолжалось с 2003 по 2006 годы. Sharp имеет авторитетное футбольное наследие, а это соглашение знаменует начало новой эры в нашем сотрудничестве, которое принесет пользу всем соревнованиям, входящим в программу EUROTOP".

Кроме Евро-2012 и Евро-2016 соглашение в рамках EUROTOP касается и других соревнований на уровне сборных, в том числе таких крупных турниров, как чемпионат Европы среди молодежи (2011, 2013), континентальное женское первенство (2013) и чемпионат Европы по футзалу (2012).