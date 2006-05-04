Матч между „Шахтером” и „Динамо” будет судить иностранный рефери

Футбольный матч между командами „Шахтер” (Донецк) – „Динамо” (Киев) за звание чемпиона Украины сезона 2005/2006 будет судить зарубежный рефери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, после обращения ФК „Шахтер” (Донецк) к ФК „Динамо” (Киев), столичный клуб согласился с аргументацией соперника, и оба клуба стали ходатайствовать перед Комитетом арбитров ФФУ относительно приглашения на указанный матч зарубежной бригады арбитров.

Ввиду важности поединка претендентов на звание чемпиона Украины сезона 2005/2006 и руководствуясь соответствующей международной практикой, ФФУ направила запросы в футбольные ассоциации Англии, Испании, Германии и Франции по поводу возможности проведения данного матча арбитрами высшей категории, которые обслуживают матчи лиги Чемпионов УЕФА, Кубку УЕФА, чемпионатов Европы и мира.

Какая именно бригада арбитров подтвердит возможность участия в центральном матче чемпионата Украины 10 мая 2006 г., выяснится в ближайшее время.