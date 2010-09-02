Суркис даже сам не знает, останется ли Милевский в «Динамо»

Даже президент киевского "Динамо" не знает, останется ли Милевский в клубе по завершении этого сезона.

В этом Игорь Суркис признался в интервью "Спорт-Экспрессу в Украине", сообщает "Чемпион".

"На вопрос, где в последнее время был мыслями Артем, способен объективно ответить лишь сам Милевский. Но знаю одно: Артем должен быть профессионалом во всем и выполнять все условия своего контракта с "Динамо". Не в интересах клуба и самого игрока, чтобы он снижал планку настолько, чтобы не попадать не только в основной состав - в заявку на матч. Классный футболист тем и выделяется, что не опускается ниже определенного уровня", - сказал Суркис.

"Милевский себе это позволил, но я надеюсь, что он пересмотрит отношение к делу и поймет, что он уже не тот форвард, которым так увлекалась пресса. Трансферное "окно" закрылось, а мы не получили по нему ни одного официального предложения", - прибавил он.

"Разговоры о "Локомотиве" не в счет: переговоры с этим клубом даже не начинались. Как и с "Зенитом". Я не сомневаюсь, что Артем возьмется за ум и станет показывать тот футбол, которого от него ожидают болельщики, тренеры и президент клуба", - сказал Суркис.

"Милевский - парень не только умный, но и порядочный. Мы с ним уже обсуждали эту тему, и он подтвердил, что планов дождаться окончания контракта и убежать свободным агентом он не вынашивает. Впрочем, если даже игрок выберет такой путь - Бог ему судья", - очертил нынешнюю ситуацию с контрактом футболиста президент.

Суркис отказался назвать конкретную сумму, которую стоит Милевский, потому что стоимость игрока формирует рынок и спрос на него.