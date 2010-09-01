Паралимпийская сборная Украины - чемпион Европы (фото)
05:22, 01 сентября 2010Спорт
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Последний матч с Россией стал решающим
В воскресенье в Украину вернулась национальная паралимпийская сборная команда по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, которая стала первой в Европе и получила лицензию на ХIV летние Паралимпийские игры, которые состоятся в Лондоне в 2012 году.
Последний матч с Россией стал решающим для Украины: со счетом 9:8 украинские футболисты добились чемпионства в Европе.
Фото предоставлено пресс-службой НКСИУ / УНИАН
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