Паралимпийская сборная Украины - чемпион Европы (фото)

В воскресенье в Украину вернулась национальная паралимпийская сборная команда по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, которая стала первой в Европе и получила лицензию на ХIV летние Паралимпийские игры, которые состоятся в Лондоне в 2012 году.

Последний матч с Россией стал решающим для Украины: со счетом 9:8 украинские футболисты добились чемпионства в Европе.

Фото предоставлено пресс-службой НКСИУ / УНИАН