Паралимпийская сборная Украины - чемпион Европы (фото)

05:22, 01 сентября 2010
Спорт
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Последний матч с Россией стал решающим

В воскресенье в Украину вернулась национальная паралимпийская сборная команда по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, которая стала первой в Европе и получила лицензию на ХIV летние Паралимпийские игры, которые состоятся в Лондоне в 2012 году.

Последний матч с Россией стал решающим для Украины: со счетом 9:8 украинские футболисты добились чемпионства в Европе.

Фото предоставлено пресс-службой НКСИУ / УНИАН

 

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