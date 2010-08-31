Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:40, 31 августа 2010
Спорт
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Днепр проиграл дома Металлургу

Сегодняшними матчами завершился 8-й тур Чемпионата Украины по футболу

Днепр - Металлург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуни 76)

Карпаты - Волынь 1:0 (Зенев 63)

Напомним, что ранее были сыграны матчи:

Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68)

Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59)

Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61)

Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)

Севастополь - Ворскла 0:0

Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32)

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Игры 9-го тура пройдут

10 сентября

Оболонь (8) - Шахтер (22)

Волынь (5) - Севастополь (6)

11 сентября

Таврия (10) - Арсенал (11)

Металлург Д (13) - Кривбасс (9)

Динамо (17) - Металлург З (2)

12 сентября

Ворскла (14) - Днепр (16)

Ильичевец (7) - Карпаты (14)

Металлист (13) - Заря (9)

 

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