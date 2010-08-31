Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу
Днепр проиграл дома Металлургу
Сегодняшними матчами завершился 8-й тур Чемпионата Украины по футболу
Днепр - Металлург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуни 76)
Карпаты - Волынь 1:0 (Зенев 63)
Напомним, что ранее были сыграны матчи:
Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68)
Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59)
Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61)
Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)
Севастополь - Ворскла 0:0
Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32)
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Игры 9-го тура пройдут
10 сентября
Оболонь (8) - Шахтер (22)
Волынь (5) - Севастополь (6)
11 сентября
Таврия (10) - Арсенал (11)
Металлург Д (13) - Кривбасс (9)
Динамо (17) - Металлург З (2)
12 сентября
Ворскла (14) - Днепр (16)
Ильичевец (7) - Карпаты (14)
Металлист (13) - Заря (9)