Результаты 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр проиграл дома Металлургу

Сегодняшними матчами завершился 8-й тур Чемпионата Украины по футболу Днепр - Металлург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуни 76) Карпаты - Волынь 1:0 (Зенев 63) Напомним, что ранее были сыграны матчи: Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68) Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59) Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61) Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24) Севастополь - Ворскла 0:0 Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32) *** Игры 9-го тура пройдут 10 сентября Оболонь (8) - Шахтер (22) Волынь (5) - Севастополь (6) 11 сентября Таврия (10) - Арсенал (11) Металлург Д (13) - Кривбасс (9) Динамо (17) - Металлург З (2) 12 сентября Ворскла (14) - Днепр (16) Ильичевец (7) - Карпаты (14) Металлист (13) - Заря (9)

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