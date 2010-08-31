Самый результативный вратарь в истории футбола забил свой 90-й гол

Бразильский вратарь Рожерио Сени, выступающий за "Сан-Паулу", забил 90-й гол в карьере. Сени, являющийся самым результативным голкипером в истории футбола, отличился в ночь на 30 августа в матче чемпионата Бразилии против "Флуминенсе". Вратарь забил первый гол своей команды ударом со штрафного, сообщает Лента.ру.

Матч завершился со счетом 2:2. При счете 2:2 "Флуминенсе" получил право на пенальти, но Сени отразил 11-метровый удар.

После игры Сени заявил, что для него гораздо важнее принести своей команде ничью, чем забить 90-й гол. Голкипер добавил, что сейчас все усилия футболистов "Сан-Паулу" должны быть направлены на то, чтобы помочь команде исправить турнирное положение.

В чемпионате Бразилии 2010 года "Сан-Паулу" занимает 15-е место, набрав 19 очков в 17 матчах.