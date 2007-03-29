Екатерина Зубкова: наши проблемы с отцом касаются только нас (фото)

Екатерина Зубкова отказалась предъявлять какие-либо обвинения отцу. Она сказала австралийским СМИ, что инцидент вспыхнул после ее отказа прекратить встречаться с молодым человеком против пожеланий ее родителя. "Это также и моя ошибка. Я не послушалась его, и он сорвался, - сказала она. - Он чудесный папа и никогда не обижал меня. Он любит меня больше чем кого-либо и беспокоится обо мне. Это только проблемы отца с дочерью, которые не имеют никакого отношения к тренировкам или плаванию".

Как ранее сообщалось, на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне тренер Михаил Зубков ударил свою дочь 19-летнюю Екатерину, после того как она не смогла пробиться в полуфинал дистанции 50 метров на спине. Видеокамера зафиксировала сцену семейной драки. После того, как австралийское телевидение показало эти кадры, в дело вмешалась полиция. Австралийские законы известны особой строгостью в случаях жестокому обращению человека с собственным ребенком. "Может, в их стране избиение дочери, да и просто девушки считается нормой. Но это Австралия, поэтому к данному случаю мы отнесемся со всей строгостью", - приводит российская газета "Известия" слова полицейского, который проводил задержание Зубкова.

Сперва Зубкову было запрещено подходить к дочери ближе, чем на 200 метров. Позже, однако, австралийский суд аннулировал это постановление.

"Известия" напоминают случаи рукоприкладства со стороны тренеров-отцов по отношению к подопечным-дочерям. Чаще такое случается там, где родители, вкладывая немалые деньги, требуют спортивной и финансовой отдачи. Так, хорватская теннисистка Мирьяна Лючич неоднократно жаловалась на избиения со стороны своего отца Маринко Лючича. Американская звезда Дженнифер Каприати после издевательств Стефано Каприати, ушла из дому, увлеклась наркотиками и алкоголем и только спустя несколько лет смогла вернуться в большой спорт. Сербская теннисистка Елена Докич, не выдержав "террора" Дамира Докича, даже стала выступать за Австралию и лишь когда отец после неоднократных арестов полицией слегка успокоился, она снова вернулась под знамена своей родной страны.

Зубкова Екатерина родилася 14 липня 1988 г. в Харькове. Рост - 167 см, вес - 54 кг. Мастер спорта. Учится в Харьковском высшем училище физической культуры и спорта. Многократная чемпионка Украины, обладательница 8 рекордов страны. Чемпион Европы 2004 г., участница Олимпийских игр в Афинах.