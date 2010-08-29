Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 3-й тур английской Премьер-лиги

Болтон - Бирмингем 2:2

Ливерпуль - Вест Бромвич 1:0

Сандерленд - Манчестер Сити 1:0

Астон Вилла - Эвертон 1:0

Напомним, что вчера сыграли: Блэкберн - Арсенал 1:2

Блэкпул - Фулхэм 2:2

Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1

Тоттенхэм - Уиган 0:1

Челси - Сток Сити 2:0

МЮ - Вест Хэм 2:0

Челси лидирует, не теряя очков. Из семи команд, имевших по 4 очка после двух туров, только Арсенал и МЮ добились побед и образовали с Челси лидирующую тройку.

Астон Вилла с 6-ю очками - единственная между ними и плотной серединой таблицы: три команды (Болтон, Бирмингем, Вулверхемптон) по 5 очков, шесть - по 4 и три команды - по 3 очка.

Сток Сити и Вест Хэм, проигравшие все три игры, аутсайдеры Лиги.

***

В играх 4-го тура встретятся

11 сентября

Эвертон (1) - МЮ (7)

Вест Бромвич (3) - Тоттенхэм (4)

Вест Хэм (0) - Челси (9)

Манчестер Сити (4) - Блэкберн (3)

Ньюкасл (4) - Блэкпул (4)

Арсенал (7) - Болтон (5)

Уиган (3) - Сандерленд (4)

Фулхэм (3) - Вулверхэмптон (5)

12 сентября Бирмингем (5) - Ливерпуль (4)

13 сентября

Сток Сити (0) - Астон Вилла (6)