Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги
Челси, МЮ и Арсенал уходят в отрыв
Сегодняшними матчами завершился 3-й тур английской Премьер-лиги
Болтон - Бирмингем 2:2
Ливерпуль - Вест Бромвич 1:0
Сандерленд - Манчестер Сити 1:0
Астон Вилла - Эвертон 1:0
Напомним, что вчера сыграли:Блэкберн - Арсенал 1:2
Блэкпул - Фулхэм 2:2
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Тоттенхэм - Уиган 0:1
Челси - Сток Сити 2:0
МЮ - Вест Хэм 2:0
Челси лидирует, не теряя очков. Из семи команд, имевших по 4 очка после двух туров, только Арсенал и МЮ добились побед и образовали с Челси лидирующую тройку.
Астон Вилла с 6-ю очками - единственная между ними и плотной серединой таблицы: три команды (Болтон, Бирмингем, Вулверхемптон) по 5 очков, шесть - по 4 и три команды - по 3 очка.
Сток Сити и Вест Хэм, проигравшие все три игры, аутсайдеры Лиги.
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В играх 4-го тура встретятся
11 сентября
Эвертон (1) - МЮ (7)
Вест Бромвич (3) - Тоттенхэм (4)
Вест Хэм (0) - Челси (9)
Манчестер Сити (4) - Блэкберн (3)
Ньюкасл (4) - Блэкпул (4)
Арсенал (7) - Болтон (5)
Уиган (3) - Сандерленд (4)
Фулхэм (3) - Вулверхэмптон (5)
12 сентябряБирмингем (5) - Ливерпуль (4)
13 сентября
Сток Сити (0) - Астон Вилла (6)