Юрий Семин заверяет, что не испытывает проблем со здоровьем

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что не испытывает проблем со здоровьем, сообщает РИА "Новости".

В воскресенье "Локо" потерпел третье подряд поражение в чемпионате России по футболу, на своем поле уступив питерскому "Зениту" со счетом 0:3. Ранее некоторые СМИ сообщали, что поединок против питерцев станет для рулевого "железнодорожников" последним на тренерском посту.

"Во-первых, сразу хочу сказать, что здоровье у меня в порядке. А то в газетах было написано что здоровье не в порядке. Но настроение не лучшее, потому что проиграли", - отметил Семин, открывая послематчевую пресс-конференцию.

По его словам, "президент клуба (Ольга Смородская), говоря о моем здоровье, должна меня хотя бы видеть, а она меня не видела".

Он также подчеркнул, что готов нести ответ за покупку любого из одиннадцати игроков, которые были приобретен командой в 2010 году.