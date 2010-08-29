Юрий Семин заверяет, что не испытывает проблем со здоровьем
Но президент "Локомотива" считает иначе
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что не испытывает проблем со здоровьем, сообщает РИА "Новости".
В воскресенье "Локо" потерпел третье подряд поражение в чемпионате России по футболу, на своем поле уступив питерскому "Зениту" со счетом 0:3. Ранее некоторые СМИ сообщали, что поединок против питерцев станет для рулевого "железнодорожников" последним на тренерском посту.
"Во-первых, сразу хочу сказать, что здоровье у меня в порядке. А то в газетах было написано что здоровье не в порядке. Но настроение не лучшее, потому что проиграли", - отметил Семин, открывая послематчевую пресс-конференцию.
По его словам, "президент клуба (Ольга Смородская), говоря о моем здоровье, должна меня хотя бы видеть, а она меня не видела".
Он также подчеркнул, что готов нести ответ за покупку любого из одиннадцати игроков, которые были приобретен командой в 2010 году.