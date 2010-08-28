Челси, Арсенал и МЮ образовали лидерскую тройку
22:49, 28 августа 2010Спорт
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Идет 3-й тур английской Премьер-лиги
Сыграны сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги
Блэкберн - Арсенал 1:2
Блэкпул - Фулхэм 2:2
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1
Тоттенхэм - Уиган 0:1
Челси - Сток Сити 2:0
МЮ - Вест Хэм 3:0
Челси, хоть и не забив в этот раз шести голов, сохранил ноль в графе "пропущенные" и лидирует, не теряя очков. Из семи команд, имевших по 4 очка после двух туров, Арсенал и МЮ вышли на показатель "7".
Завтра тур завершат
Болтон (4) - Бирмингем (4)
Ливерпуль (1) - Вест Бромвич (3)
Сандерленд (1) - Манчестер Сити (4)
Астон Вилла (3) - Эвертон (1)
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