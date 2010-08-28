Челси, Арсенал и МЮ образовали лидерскую тройку

Сыграны сегодняшние матчи 3-го тура английской Премьер-лиги

Блэкберн - Арсенал 1:2

Блэкпул - Фулхэм 2:2

Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1

Тоттенхэм - Уиган 0:1

Челси - Сток Сити 2:0

МЮ - Вест Хэм 3:0

Челси, хоть и не забив в этот раз шести голов, сохранил ноль в графе "пропущенные" и лидирует, не теряя очков. Из семи команд, имевших по 4 очка после двух туров, Арсенал и МЮ вышли на показатель "7".

Завтра тур завершат

Болтон (4) - Бирмингем (4)

Ливерпуль (1) - Вест Бромвич (3)

Сандерленд (1) - Манчестер Сити (4)

Астон Вилла (3) - Эвертон (1)