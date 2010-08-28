«Арсенал» переиграл пивоваров

20:48, 28 августа 2010
Спорт
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«Киевское дерби» вышло скучным

Завершился матч 8-го тура Чемпионата Украины по футболу “Арсенал” – “Оболонь”. С минимальным счетом (1:0) “киевское дерби” выиграли “канониры”. Единственный гол на 32-й минуте забил Максим Шацких.

Напомним, что вчера Севастополь и Ворскла разошлись безголевым миром 0:0.

Завтра состоятся матчи:

Металлург З (2) - Металлист (10)

Заря (6) - Таврия (10)

Шахтер (19) - Ильичевец (7)

Кривбасс (9) - Динамо (14)

Тур завершится в понедельник поединками:

Днепр (16) – Металлург Д (10)

Карпаты (11) – Волынь (5)

 

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