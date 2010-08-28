«Арсенал» переиграл пивоваров

«Киевское дерби» вышло скучным

Завершился матч 8-го тура Чемпионата Украины по футболу “Арсенал” – “Оболонь”. С минимальным счетом (1:0) “киевское дерби” выиграли “канониры”. Единственный гол на 32-й минуте забил Максим Шацких. Напомним, что вчера Севастополь и Ворскла разошлись безголевым миром 0:0. Завтра состоятся матчи: Металлург З (2) - Металлист (10) Заря (6) - Таврия (10) Шахтер (19) - Ильичевец (7) Кривбасс (9) - Динамо (14) Тур завершится в понедельник поединками: Днепр (16) – Металлург Д (10) Карпаты (11) – Волынь (5)

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