Начался Чемпионат Украины по автослалому

Сегодня в Черкассах проходит шестой этап Чемпионата Украины по автомобильному слалому. В рамках Чемпионата будет также проводиться Кубок Черкасской области по автослалому.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.

В рамках соревнований также состоятся показательные заезды участников слалома, показательные заезды с экстремальными и зрелищными трюками, трюки на мотоциклах, выступления триалистов.