Начался Чемпионат Украины по автослалому
15:17, 28 августа 2010Спорт
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Экстрим и зрелище
Сегодня в Черкассах проходит шестой этап Чемпионата Украины по автомобильному слалому. В рамках Чемпионата будет также проводиться Кубок Черкасской области по автослалому.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома.
В рамках соревнований также состоятся показательные заезды участников слалома, показательные заезды с экстремальными и зрелищными трюками, трюки на мотоциклах, выступления триалистов.
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