Протасов: мне сборную уже предлагали

Наставник ФК "Ростов" Олег Протасов дал очень интересное интервью, рассказав, что ему когда-то поступало предложение о том, чтобы возглавить сборную Украины.

"Когда я работал в Днепре, мне сборную уже предлагали...", - говорит Протасов.

"Сейчас исполняет обязанности тренера Юрий Калитвинцев. Он молодой парень, но я ему симпатизирую – интересный тренер, с будущим. Думаю, руководство федерации ему тоже симпатизирует и хочет видеть на этом посту".

"Хотя путь до 2012 года еще долгий. С одной стороны, времени еще много. А с другой, надо создавать команду, которая будет чувствовать себя хозяином турнира. Говорят о задаче стать чемпионами Европы. Ну, задачи всегда должны быть высокими. Но Украина, по крайней мере, должна быть с характером хозяина".

Football.ua