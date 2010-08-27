Ратушняк: Суркис скоро запретит играть в футбол

Ужгородский городской совет выступил в защиту футбольных клубов «Карпаты» и «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты Ужгородского городского совета приняли сегодня во время пленарного заседания.

В частности, во время сессии депутаты Ужгородского горсовета приняли обращение к украинской и международной общественности относительно решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации футбола Украины (ФФУ), согласно которому два украинских футбольных клуба - «Металлист» и «Карпаты» - лишены девяти очков, заработанных честной игрой в этом сезоне.

В обращении, в частности, говорится, что «... причиной такого своевольного решения стала независимая позиция и иммунитет этих клубов к коррупционным схемам, организованных президентом ФФУ Григорием СУРКИСОМ, а также опасение руководства ФФУ за расстановку сил в чемпионате. Поэтому к ФК «Металлист» и ФК «Карпаты» применили самые грязные из возможных приемов - попробовали очернить репутацию, гарантированно лишить возможности подняться на пьедестал почета и отлучить от еврокубков. Это подлое и циничное решение было принято в канун ответственных матчей клубов в Лиге Европы, что могло нанести удар не только имиджу ФК «Карпаты» и ФК «Металлист», но и международному престижу Украины».

Также Ужгородский городской совет обращается ко всей украинской и международной общественности с просьбой поддержать ФК «Металлист» и ФК «Карпаты», которые «... всегда и во всем следовали самым высшим этическим стандартам, принципам и нормам европейского футбола, установленным УЕФА. У ФФУ нет никаких законных оснований применять к этим клубам какие бы то ни было дисциплинарные санкции. Их просто пытаются уничтожить за то, что хотят играть в чемпионате, где у всех участников равные возможности и где арбитры судят матчи по совести...».

Во время рассмотрения обращения городской председатель Ужгорода Сергей РАТУШНЯК так прокомментировал инициативу: «СУРКИС вообще распоясался. С такими темпами он нам скоро вообще запретит играть в футбол. Он себе организовал федерацию, через которую кормит иностранных легионеров, а наши ребята вынуждены гонять мяч по селам. И из-за того, что не имеют денег, им закрыт доступ в достойные отечественные клубы».