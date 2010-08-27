Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА. Волею жребия сразу три команды с постсоветского пространства оказались в группе Е: киевское "Динамо", БАТЭ и "Шериф". Конкурировать за право выхода в плей-офф им предстоит также с голландским "Алкмааром".

А вот львовские "Карпаты" попали в очень сложную группу - им предстоит соперничать с "Севильей", "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией". Наконец, харьковский "Металлист" в рамках группы I скрестит шпаги с ПСВ, "Сампдорией" и "Дебреценом".

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 16 и 30 сентября, 22 октября, 4 ноября, а также 1/2 и 15/16 декабря. В тех случаях, когда это возможно, клубы из одной страны будут начинать свои матчи в разное время, а в пятом и шестом турах их разведут по разным игровым дням. По две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф, куда также попадут клубы, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. 17 декабря в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала и 1/8 финала турнира. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2011 года на "Дублин Арене".

Итоги жеребьевки Группа А Ювентус, Манчестер Сити, Зальцбург, Лех

Группа B Атлетико, Байер, Русенборг, Арис

Группа C Спортинг, Лилль, Левски, Гент

Группа D Вильяреал, Брюгге, Динамо Загреб, ПАОК

Группа E АЗ Алкмар, Динамо, БАТЭ, Шериф

Группа F ЦСКА, Палермо, Спарта, Лозанна-Спорт

Группа G Зенит, Андерлехт, АЕК, Хайдук

Группа H Штутгарт, Хетафе, Оденсе, Янг Бойз

Группа I ПСВ, Сампдория, Металлист, Дебрецен

Группа J Севилья, ПСЖ, Боруссия, Карпаты Группа K Ливерпуль, Стяуа, Наполи, Утрехт

Группа L Порту, Бешикташ, ЦСКА-София, Рапид Вена

Официальный сайт УЕФА