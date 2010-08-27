Триумф «Карпат» в Лиге Европы (видео)

26 августа во Львове на стадионе «Украина» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы львовские «Карпаты» сыграли вничью со стамбульским «Галатасараем» 1:1. Однако это не помешало «Карпатам» за общим счетом обоих матчей (первый матч завершился со счетом 2:2) пройти в групповой раунд Лиги Европы.

На 72-й минуте арбитр Торстен Кинхефер удалил с поля форварда "Карпат" Сергея Кузнецова, оставив последних в меньшинстве на 18 минут. Уже на 91-й минуте защитник львовских "Карпат" поскользнулся, выпустив на ход полузащитника Айдин Илмаза, который вышел на замену на 77-й минуте, и пробил Тлумака - 0:1.

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Однако, на 93-й минуте, после длинного паса на Худобяка, ответный гол забил защитник "Карпат" Артем Федецкий, которого сразу же удалили с поля за слишком бурное ликование.

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"Это футбол, я думаю, мы не заслуживали сегодня по игре проигрыша. И настрой сегодня на игру был не на жизнь, а на смерть... И, конечно, удача нам благоволила", - заявил главный тренер "Карпат" Олег Кононов в послематчевом флеш-интервью.

Напомним, за свою историю львовские "Карпаты" четыре раза стартовали в европейских клубных турнирах: в 1970 году после завоевания Кубка СССР, в 1993 и 1999 годах после выходов в финал Кубка Украины и в 2010 году благодаря 5-ому месту в чемпионате. Лишь в этом году, с четвертой попытки, команда пробилась в следующий раунд соревнований.

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