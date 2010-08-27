Луческу считает, что Шахтер имеет все шансы оказаться в плей-офф ЛЧ

Донецкий "Шахтер" имеет прекрасную возможность наконец попасть в плей-офф Лиги Чемпионов.

По крайней мере, так считает главный тренер "горняков" Мирча Луческу, который дал комментарий по поводу жеребьевки "Спорт-Экспрессу в Украине".

"Любая команда из первой корзины благодаря своему высокому рейтингу априори имеет право считаться фаворитом группового турнира. "Арсенал" - очень сильный соперник, один из топовых клубов Европы, но в последние годы мы накопили достаточно большой опыт встреч с британскими клубами, и это должно помочь", - оценил главного фаворита группы тренер.

"Брагу" придется изучить особенно тщательным образом, она для нас, можно сказать, "мистер Икс". Судя по той голевой феерии, которую команда устроила в ответной игре с "Севильей", понятно, что с ней нужно быть начеку", - отметил Луческу.

Относительно "Партизана", с которым "Шахтер" уже играл в лиге Европы, то Луческу считает "что с тех пор сербская команда не очень сильно изменилась, хотя о недооценке соперника не может быть и речи".

"У нас есть все возможности хорошо подготовиться и успешно выступить в групповом турнире, чтобы впервые оказаться там, где "Шахтер" еще не был ни разу - в плей-офф Лиги чемпионов", - подытожил румын

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