Платини: матчи Евро-2012 пройдут на четырех украинских стадионах

Сегодня уже появляется уверенность, что матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут на четырех польских и четырех украинских стадионах.

Об этом заявил президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ, сообщает «Чемпион» со ссылкой на AFP.

"Можно считать, что турнир пройдет на четырех стадионах в Польше и четырех стадионах в Украине, а в октябре будет определен окончательный календарь соревнований", - сказал М.ПЛАТИНИ.

В апреле этого года руководитель УЕФА дал Украине два месяца для того, чтобы доказать, что ликвидировать отставание в подготовке к чемпионату вполне реально. Сейчас же М.ПЛАТИНИ настроен оптимистично. "Можно считать, что нет никаких ультиматумов", - добавил он.