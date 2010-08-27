Результаты матчей Лиги Европы
Сегодня - жеребьевка группового этапа
Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
Анортосис - ЦСКА 1:2. Первый матч 0:4
Динамо (Минск) - Брюгге 2:3 (1:2)
Карабах - Боруссия 0:1 (0:4)
Актобе - Алкмаар 2:1 (0:2)
Маритиму - БАТЭ 1:2 (0:3)
Локомотив - Лозанна-Спорт 1:1 (1:1). По пенальти 3:4
Днепр (Могилев) - Вильяреал 1:2 (0:5)
ХИК - Бешикташ 0:4 (0:2)
Аустрия (Вена) - Арис 1:1 (0:1)
Металлист - Омония 2:2 (1:0)
Брондбю - Спортинг 0:3 (2:0)
Литекс - Дебрецен 1:2 (0:2)
Левски - АИК 2:1 (0:0)
ПСВ - Сибирь 5:0 (0:1)
Униря - Хайдук 1:1 (1:4)
Трабзонспор - Ливерпуль 1:2 (0:1)
АПОЕЛ - Хетафе 1:1 (0:1)
Гент - Фейеноорд 2:0 (0:1)
АЕК - Данди Юнайтед 1:1 (1:0)
Таврия - Байер 1:3 (0:3)
Штутгарт - Слован (Братислава) 2:2 (1:0)
Маккаби - ПСЖ 4:3 (0:2)
Лех - Днепр (Днепропетровск) 0:0 (1:0)
Грасcхопперс - Стяуа 1:0 (0:1). По пенальти 3:4
Утрехт - Селтик 4:0 (0:2)
THC - ЦСКА (София) 2:2 (0:3)
Карпаты - Галатасарай 1:1 (2:2)
Марибор - Палермо 3:2 (0:3)
Лилль - Васлуй 2:0 (0:0)
Эльфсборг - Наполи 0:2 (0:1)
Ювентус - Штурм 1:0 (2:1)
Астон Вилла - Рапид (Вена) 2:3 (1:1)
Мазервелл - Оденсе 0:1 (1:2)
Фенербахче - ПАОК 1:1 (0:1)
Манчестер Сити - Тимишоара 2:0 (1:0)
Динамо (Загреб) - Дьор 2:1 (2:0)
Порту - Генк 4:2 (3:0)
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В жеребьевке группового этапа, которая пройдет 27 августа в 14.00, примут участие 38 победителей раунда плей-офф и десять клубов, уступивших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
В соответствии с рейтингом в таблице коэффициентов каждая из 48 команд будет посеяна в одну из четырех корзин, по одному представителю которых попадет в каждую из 12 групп. Клубы из одной национальной ассоциации будут разведены по разным квартетам. По окончании жеребьевки компьютер определит итоговое положение команд в группах, а с ним очередность матчей дома и на выезде.