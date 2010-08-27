Результаты матчей Лиги Европы

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА

Анортосис - ЦСКА 1:2. Первый матч 0:4

Динамо (Минск) - Брюгге 2:3 (1:2)

Карабах - Боруссия 0:1 (0:4)

Актобе - Алкмаар 2:1 (0:2)

Маритиму - БАТЭ 1:2 (0:3)

Локомотив - Лозанна-Спорт 1:1 (1:1). По пенальти 3:4

Днепр (Могилев) - Вильяреал 1:2 (0:5)

ХИК - Бешикташ 0:4 (0:2)

Аустрия (Вена) - Арис 1:1 (0:1)

Металлист - Омония 2:2 (1:0)

Брондбю - Спортинг 0:3 (2:0)

Литекс - Дебрецен 1:2 (0:2)

Левски - АИК 2:1 (0:0)

ПСВ - Сибирь 5:0 (0:1)

Униря - Хайдук 1:1 (1:4)

Трабзонспор - Ливерпуль 1:2 (0:1)

АПОЕЛ - Хетафе 1:1 (0:1)

Гент - Фейеноорд 2:0 (0:1)

АЕК - Данди Юнайтед 1:1 (1:0)

Таврия - Байер 1:3 (0:3)

Штутгарт - Слован (Братислава) 2:2 (1:0)

Маккаби - ПСЖ 4:3 (0:2)

Лех - Днепр (Днепропетровск) 0:0 (1:0)

Грасcхопперс - Стяуа 1:0 (0:1). По пенальти 3:4

Утрехт - Селтик 4:0 (0:2)

THC - ЦСКА (София) 2:2 (0:3)

Карпаты - Галатасарай 1:1 (2:2)

Марибор - Палермо 3:2 (0:3)

Лилль - Васлуй 2:0 (0:0)

Эльфсборг - Наполи 0:2 (0:1)

Ювентус - Штурм 1:0 (2:1)

Астон Вилла - Рапид (Вена) 2:3 (1:1)

Мазервелл - Оденсе 0:1 (1:2)

Фенербахче - ПАОК 1:1 (0:1)

Манчестер Сити - Тимишоара 2:0 (1:0)

Динамо (Загреб) - Дьор 2:1 (2:0)

Порту - Генк 4:2 (3:0)

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В жеребьевке группового этапа, которая пройдет 27 августа в 14.00, примут участие 38 победителей раунда плей-офф и десять клубов, уступивших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В соответствии с рейтингом в таблице коэффициентов каждая из 48 команд будет посеяна в одну из четырех корзин, по одному представителю которых попадет в каждую из 12 групп. Клубы из одной национальной ассоциации будут разведены по разным квартетам. По окончании жеребьевки компьютер определит итоговое положение команд в группах, а с ним очередность матчей дома и на выезде.