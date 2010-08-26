Результаты украинских команд в Лиге Европы

Металлист и Карпаты решили задачу

Сегодня - день ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором участвуют четыре украинских клуба. Металлист - Омония 2:2 (Девич 66, Хавьер 71 - Леандро 60, Ренхифо 64). Первый матч - 1:0 Таврия - Байер 1:3 (Идахор 5 пен. - Видаль 50 пен., Голайдо 74 автогол, Кастро 90+2). (0:3) Лех - Днепр 0:0. (1:0) Карпаты - Галатасарай 1:1 (Федецкий 90+2 - Айдын 90+1). (2:2)

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