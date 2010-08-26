УЕФА назвал лучших игроков Европы
21:02, 26 августа 2010Спорт
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Все четверо - из "Интера"
Перед церемонией жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) в Монако прошла церемония вручения наград лучшим игрокам прошлого евросезона.
Лучшим вратарем стал Жулио Сезар, лучшим защитником - Майкон, полузащитником - Уэсли Снейдер и нападающим - Диего Милито.
Все лауреаты УЕФА представляют один клуб - итальянский "Интер".
Диего Милито также признан лучшим футболистом сезона-2009/2010.
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