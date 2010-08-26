"Металлист" подписал контракт с Тайсоном

ФК «Металлист» (Харьков) подписал контракт с игроком бразильского клуба «Интернасьональ» ТАЙСОНОМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», контракт подписан на 5 лет. Сумма контракта не разглашается.

Комментируя событие, президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ шутя попросил журналистов не путать этого бразильского футболиста с боксером Майком ТАЙСОНОМ, однако пожелал ему обрести славу однофамильца – чемпиона мира по боксу.

«Прошу не путать с боксером. Хотя я хотел бы, чтобы он выступал так, как ТАЙСОН на пике своей карьеры в боксе», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

21-летний ТАЙСОН Барселес Фреда – полузащитник атакующего плана. Воспитанник бразильского клуба «Интернасьональ». В период с 2007 года сыграл за команду 130 матчей, забил 35 голов. Рост 1.72 м, вес 64 кг Обладатель молодежного кубка Eurovoetbal (2006), чемпион штата Рио Гранде ду Сул (2009), победитель Копа Судамерикана (2008), обладатель кубка Suruga Bank Championship (2009), победитель Кубка Либертадорес (2010). В 2009 г. ТАЙСОН стал лучшим бомбардиром в чемпионате штата, забив 15 голов, и Кубка Бразилии, забив 7 голов. В этом же году в составе «Интернасьоналя» он стал финалистом Кубка Бразилии и обладателем серебряных медалей чемпионата страны.