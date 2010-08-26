Расписание трансляций матчей украинских клубов в Лиге Европы
Букмекеры верят в Металлист
Сегодня состоятся ответные матчи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы
Харьковский "Металлист" играет у себя дома с кипрской "Омонией". На выезде, напомним, харьковчане победили со счетом 1:0.
"Днепр" в первом матче раунда на своем поле уступил польскому "Леху" со счетом 0:1. Ответный поединок проходит сегодня в Познани.
Симферопольская "Таврия" принимает немецкий "Байер". Первый матч в Леверкузене, напомним, завершился убедительной победой немцев со счетом 3:0.
Во Львове "Карпаты" принимают турецкий "Галатасарай". Первый поединок в Турции завершился ничьей 2:2
Напомним, 23 августа букмекерские конторы опубликовали котировки на ответные матчи плей-офф Лиги Европы, в котором принимают участие сразу четыре украинские команды. Наибольшие шансы на выход в групповой этап - у "Металлиста".
Расписание трансляций"Металлист" - "Омония" - "Кино" (20:00)
"Лех" - "Днепр" - "ТЕТ" (21:00)
"Таврия" - "Байер" - "Футбол" (21:00)
"Карпаты" - "Галатасарай" - "ICTV" (21:45)
По материалам сайта "Подробности"