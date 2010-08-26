Газзаеву очень жаль

После игры с "Аяксом" главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев не подал в отставку.

"Я очень сожалею, что мы не вышли в групповой этап. Мы очень хорошо выглядели в первом тайме, но не хватило реализации тех моментов, практически стопроцентных.

Что касается второго тайма, то повлиял матч с "Днепром" два дня тому назад. Было территориальное преимущество, а ошибка Силвы привела ко второму мячу.

Конечно, я поздравляю соперника, но думаю, что мы должны были его проходить. В целом, конечно, я не доволен. Могу сожалеть, и больше ничего. "Аякс" нам не создавал никаких проблем, с точки зрения тактики голландцы просто били мяч вперед. У них есть сильный игрок Суарес, который продемонстрировал сегодня свое мастерство. Я очень сожалею, что мы проиграли этой команде.

Думаю, мы играли хорошо, поэтому особенного смысла менять футболистов не было. Сейчас можно говорить что угодно. Забили бы второй мяч, и было бы все блестяще, - цитирует Газзаева Чемпион.