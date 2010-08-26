Результаты матчей Лиги чемпионов
Жеребьевка группового этапа - сегодня
Сегодняшними матчами завершился раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Копенгаген - Русенборг 1:0. Первый матч 1:2
Жилина - Спарта 1:0 (2:0)
Тоттенхэм - Янг Бойз 4:0 (2:3)
Осер - Зенит 2:0 (0:1)
Аякс - Динамо 2:1 (1:1)
Напомним, что 24 августа сыгралиХапоэль - Зальцбург 1:1 (3:2)
Шериф - Базель 0:3 (0:1)
Андерлехт - Партизан 2:2 (2:2). По пенальти 2:3
Сампдория - Вердер 3:2 (1:3)
Севилья - Брага (0:1) 3:4
Команды, выделенные темным, проходят в групповой этап.
В жеребьевке группового этапа, которая пройдет сегодня в 19.00, участие примут десять победителей раунда плей-офф и 22 клуба, получившие прямой пропуск в эту стадию турнира.
По ее итогам 32 команды будут разбиты на восемь квартетов.
Посев команд будет произведен в соответствии с их рейтингом в таблице коэффициентов, а в каждой группе окажется не более одного представителя от каждой национальной ассоциации. Правила жеребьевки также предусматривают, что команды из одной страны проведут матчи в разные дни.