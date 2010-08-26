Результаты матчей Лиги чемпионов

Сегодняшними матчами завершился раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Копенгаген - Русенборг 1:0. Первый матч 1:2

Жилина - Спарта 1:0 (2:0)

Тоттенхэм - Янг Бойз 4:0 (2:3)

Осер - Зенит 2:0 (0:1)

Аякс - Динамо 2:1 (1:1)

Напомним, что 24 августа сыграли Хапоэль - Зальцбург 1:1 (3:2)

Шериф - Базель 0:3 (0:1)

Андерлехт - Партизан 2:2 (2:2). По пенальти 2:3

Сампдория - Вердер 3:2 (1:3)

Севилья - Брага (0:1) 3:4

Команды, выделенные темным, проходят в групповой этап.

В жеребьевке группового этапа, которая пройдет сегодня в 19.00, участие примут десять победителей раунда плей-офф и 22 клуба, получившие прямой пропуск в эту стадию турнира.

По ее итогам 32 команды будут разбиты на восемь квартетов.

Посев команд будет произведен в соответствии с их рейтингом в таблице коэффициентов, а в каждой группе окажется не более одного представителя от каждой национальной ассоциации. Правила жеребьевки также предусматривают, что команды из одной страны проведут матчи в разные дни.