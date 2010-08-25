Футбольный арбитр нанес смертельный удар ножом болельщику
21:40, 25 августа 2010Спорт
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Трагедия во Львовской области
После футбольного матча на первенство Жовковского района (Львовская область) арбитр поединка нанес смертельное ножевое ранение болельщику. Инцидент произошел 22 августа в селе Боянец.
Как сообщил ZAXID.NET источник в правоохранительных органах, после матча 55-летний арбитр нанес проникающее ножевое ранение грудной клетки 37-летнему болельщику.
Потерпевший от полученной травмы умер в Жовковской районной больнице.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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