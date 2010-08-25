Футбольный арбитр нанес смертельный удар ножом болельщику

Трагедия во Львовской области

После футбольного матча на первенство Жовковского района (Львовская область) арбитр поединка нанес смертельное ножевое ранение болельщику. Инцидент произошел 22 августа в селе Боянец. Как сообщил ZAXID.NET источник в правоохранительных органах, после матча 55-летний арбитр нанес проникающее ножевое ранение грудной клетки 37-летнему болельщику. Потерпевший от полученной травмы умер в Жовковской районной больнице. Обстоятельства трагедии выясняются.

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