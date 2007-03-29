Диего Марадона госпитализирован
08:26, 29 марта 2007Спорт
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Футболист планировал пройти курс похудания
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе, передает Радио Свобода. Представитель клиники отказался сообщить подробности, отметив лишь, что госпитализация связана с недомоганием и не имеет отношения к пристрастию Марадоны к кокаину. 46-летний Марадона лечился от наркотической зависимости. В последнее время он набрал лишний вес и планировал пройти курс похудания в Швейцарии.
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