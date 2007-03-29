Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе, передает Радио Свобода. Представитель клиники отказался сообщить подробности, отметив лишь, что госпитализация связана с недомоганием и не имеет отношения к пристрастию Марадоны к кокаину. 46-летний Марадона лечился от наркотической зависимости. В последнее время он набрал лишний вес и планировал пройти курс похудания в Швейцарии.