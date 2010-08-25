Суркис принял отставку Маркевича

Мирон Маркевич официально больше не является главным тренером сборной Украины по футболу.

Об этом было проголосовано на заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, сообщает "Чемпион".

Главного помощника Мирона Маркевича Юрия Калитвинцева назначили исполняющим обязанности наставника сборной на два ближайших товарищеских матча с Польшей и Чили, которые состоятся в начале сентября.