Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.

Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г. Группа А Польша - Армения - 1:0 (Журавски 26) Сербия – Португалия 1:1 (Янкович 37 – Тьягу 5) Азербайджан - Финляндия - 1:0 (Имамалиев 83). Группа B Грузия - Фарерские острова - 3:1 (Сирадзе 25, Иашвили 46, 90+5 – Р.Якобсен 57) Италия - Шотландия – 2:0 (Тони 12, 70) Украина - Литва - 1:0 (Гусев 47) Группа C Мальта – Греция - 0:1 (Басинас 66) Турция - Норвегия - 2:2 (Хамит Алтынтоп 72, 90 – Бренне 31, Андерсен 40) Венгрия - Молдова - 2:0 (Епуряну 5 (автогол), Геро 63) Группа D Уэльс – Сан-Марино - 3:0 (Гиггз 3, Бейл 20, Кумас 63) Ирландия - Словакия - 1:0 (Дойл 13) Чехия - Кипр - 1:0 (Коллер 22) Группа E Израиль - Эстония - 4:0 (Тал 19, Колаутти 29, Сахар 77, 80) Андорра - Англия - 0:3 (Джеррард 54, 76, Наджент 90+2) Группа F Лихтенштейн - Латвия - 1:0 (Марио Фрик 17) Северная Ирландия – Швеция – 2:1 (Хили 31, 58 – Элмандер 26) Испания - Исландия - 0:0. Матч продолжается Группа G Румыния - Люксембург - 3:0 (Муту 26, Контра 56, Марика 90) Болгария - Албания – 0:0 Словения - Нидерланды - 0:1 (ван Бронкхорст 86)

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