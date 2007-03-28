Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.
Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г.
Группа А
Польша - Армения - 1:0 (Журавски 26)
Сербия – Португалия 1:1 (Янкович 37 – Тьягу 5)
Азербайджан - Финляндия - 1:0 (Имамалиев 83).
Группа BГрузия - Фарерские острова - 3:1 (Сирадзе 25, Иашвили 46, 90+5 – Р.Якобсен 57)
Италия - Шотландия – 2:0 (Тони 12, 70)
Украина - Литва - 1:0 (Гусев 47)
Группа C Мальта – Греция - 0:1 (Басинас 66)
Турция - Норвегия - 2:2 (Хамит Алтынтоп 72, 90 – Бренне 31, Андерсен 40)
Венгрия - Молдова - 2:0 (Епуряну 5 (автогол), Геро 63)
Группа D Уэльс – Сан-Марино - 3:0 (Гиггз 3, Бейл 20, Кумас 63)
Ирландия - Словакия - 1:0 (Дойл 13)
Чехия - Кипр - 1:0 (Коллер 22)
Группа E Израиль - Эстония - 4:0 (Тал 19, Колаутти 29, Сахар 77, 80)
Андорра - Англия - 0:3 (Джеррард 54, 76, Наджент 90+2)
Группа F
Лихтенштейн - Латвия - 1:0 (Марио Фрик 17)
Северная Ирландия – Швеция – 2:1 (Хили 31, 58 – Элмандер 26)
Испания - Исландия - 0:0. Матч продолжается
Группа G Румыния - Люксембург - 3:0 (Муту 26, Контра 56, Марика 90)
Болгария - Албания – 0:0
Словения - Нидерланды - 0:1 (ван Бронкхорст 86)