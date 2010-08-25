Маркевич: иностранный тренер с ума сойдет в сборной Украины

Мирон Маркевич, главный тренер сборной Украины из футбола, в официальном заявлении для прессы сказал, что причиной его решения о добровольной отставке стала дискриминация и несправедливые, по его мнению, санкции Федерации Футбола Украины относительно футбольного клуба Металлист.

“Внезапно все стали настолько честными в Украине, - слезы на глаза наворачиваются, - сказал тренер в интервью Би-Би-Си, - Поймали “Металлист” и сделали из нас неизвестно кого. А на меня как на тренера “Металлиста”, тоже тень падает. Поэтому выходит, что у меня морального права нет тренировать сборную Украины”

По словам тренера, то, что происходит сейчас вокруг харьковского клуба, - это “просто фарс по указке отдельных людей” Маркевич подчеркнул, что не хочет принимать в нем участие.

Тренер отметил, что на посту наставника “желто-синих” делал по максимуму все, что было в его силах, но, к сожалению, прогноз относительно будущего нашей сборной дал совсем не радужный: “Я вам говорю как оно есть – я не вижу будущего вообще у сборной Украины”.

Маркевич, однако, надеется что его решение что-то изменит в общей ситуации: “Я тренер, это моя работа, и я отвечаю только за нее. А что там делается наверху, кто с кем разговаривает или не разговаривает, - меня не должно интересовать. Но я патриот Украины и я хотел бы, чтобы то все отошло на второй план. Потому что через два года приедут лучшие команды Европы, и Украине нужно выставить достойную команду. А сейчас так выглядит, что никто о сборной не думает, и никому она не нужна. Возможно, я своим решением что-то сдвину. За четыре месяца я получил удовольствие от работы со сборной, это была одна семья, царила прекрасная атмосфера. И этот период я буду вспоминать в лучших своих мыслях”.

В финале разговора на вопрос журналиста, поможет ли приглашение на должность тренера сборной иностранного специалиста устранить подводные течения в отношениях между федерацией и клубами и личными амбициями определенных руководителей, Маркевич ответил прямо: "Я уже 27 лет здесь работаю: с ума сойдет тот тренер, даже самый титулованный, и сбежит скорее, чем я.”