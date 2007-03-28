Завершился матч Украина - Литва

19:45, 28 марта 2007
Спорт
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Украина набирает 12 очков

Завершился матч отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г. Украина - Литва. Гол Гусева, забитый на 47-й минуте ударом головой после дальней диагональной передачи во вратарскую площадку, остался единственным в этой встрече. 1:0. Украина набрает 12 очков.

На этот момент  также завершились встречи Азербайджан - Финляндия (1:0) и Болгария - Албания (0:0).

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