Лига Европы: на кого из украинцев ставят букмекеры

Букмекерские конторы опубликовали котировки на ответные матчи плей-офф Лиги Европы, в котором принимают участие сразу четыре украинские команды.

Так, наибольшие шансы на выход в групповой этап - у "Металлиста". Харьковчане на выезде обыграли "Омонию" - 1:0, и теперь коэффициент на проход украинцев - всего 1,05 (шансы - 89%), тогда как на киприотов - 8,00 (шансы - 11%).

После 2:2 в Стамбуле на равных котируются "Карпаты" и "Галатасарай" - по 1,85 на проход, или 50% на 50%.

А вот "Днепр" из фаворита превратился в аутсайдера. После сенсационных домашних 0:1 от "Леха" коэффициент на проход днепропетровской команды - 2,65 (шансы 35%), поляков - 1,42 (шансы 65%). До первого матча все было наоборот.

Ну а на проход "Таврии" ставки и вовсе не принимаются. Проиграв 0:3 на выезде немецкому "Байеру", симферопольцы, по мнению букмекерских контор, проиграют и в домашнем матче.

Поединки пройдут в четверг, 26 августа.

"Сегодня"