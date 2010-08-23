Суркис повысил динамовцам размер премиальных

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис существенно повысил размер премиальных, которые получит команда за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Первоначальная сумма вознаграждения составляла 1,5 миллиона евро, теперь он равна 2,5 миллиона евро.

Аналогичные премиальные президент обещал киевлянам за победу в Кубке УЕФА-2008/2009, сообщает Sports.ru.

Отметим, что в квалификационном раунде Лиги чемпионов «Динамо» играет с «Аяксом». Матч в Киеве закончился со счетом 1:1.