Суркис повысил динамовцам размер премиальных
17:27, 23 августа 2010Спорт
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис существенно повысил размер премиальных, которые получит команда за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Первоначальная сумма вознаграждения составляла 1,5 миллиона евро, теперь он равна 2,5 миллиона евро.
Аналогичные премиальные президент обещал киевлянам за победу в Кубке УЕФА-2008/2009, сообщает Sports.ru.
Отметим, что в квалификационном раунде Лиги чемпионов «Динамо» играет с «Аяксом». Матч в Киеве закончился со счетом 1:1.
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