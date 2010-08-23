Маркевич о тренерстве в сборной: мечтаешь об этом всю жизнь, а тут...

Мирон МАРКЕВИЧ, который подал в отставку с должности главного тренера национальной сборной Украины по футболу в знак протеста против санкций Федерации футбола Украины в отношении ФК «Металлист», планирует сосредоточиться на работе главного наставника своего клуба, с которым имеет контракт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после матча «Металлист» - «Кривбасс», отвечая на вопрос о том, насколько тяжело ему далось решение уйти из сборной.

«Непросто, конечно. Мечтаешь об этом всю жизнь, а здесь...», - ответил М.МАРКЕВИЧ. По его словам, «с самого начала все пошло не так, хотели другого тренера, а назначили меня. Так все тянулось, скандал с «Карпатами». Четыре месяца все тлело-тлело, но когда меня вызвали на КДК… В принципе, я еще там решил, что не буду работать... Во-вторых, совмещение ничего не дает. Здесь все трещит. Нужно заниматься одним. Я говорил, что против совмещения, а теперь уже могу сказать, что меня в свое время уговорили. Я пошел на этот шаг, но вижу, что толку не будет. Лучше буду заниматься своей работой, тем более, что у меня контракт».

На вопрос, кто, по его мнению, может возглавить сборную Украины, и значит ли, что она не будет играть в Харькове, М.МАРКЕВИЧ ответил: «Не знаю, это уже не мой вопрос, где играть. А кто? Наверное, КАЛИТВИНЦЕВ (тренер сборной Украины Виктор КАЛИТВИНЦЕВ – УНИАН), тем более, что мы много работы сделали. Нужно развивать это. Я бы хотел поблагодарить футболистов, с которыми поработал, тренеров. Я могу сказать, что с удовольствием работал эти четыре месяца с ними».

Как сообщал УНИАН, М.МАРКЕВИЧ был назначен главным тренером сборной Украины по футболу весной 2010 года. Под его руководством сборная Украины одержала победы в товарищеских матчах со сборными Литвы, Норвегии и Румынии и сыграла вничью с командой Голландии.

В начале августа контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 года, и снял с обеих команд по 9 очков в нынешней Премьер-лиге, а также наложил другие санкции.

21 августа в знак протеста против решения КДК ФФУ главный тренер ФК «Металлист» М.МАРКЕВИЧ подал в отставку с должности главного тренера национальной сборной Украины, которую он обнимал по совместительству.