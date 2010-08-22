Результаты 7-го тура Чемпионата Украины

22:50, 22 августа 2010
Спорт
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Динамо и Днепр очень старались открыть счет

Сегодняшними матчами завершается 7-й тур Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Металлург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90)

Металлист - Кривбасс 3:4 (Воробей 15, Девич 38, 82 - Иващенко 35, 55 пен. Воронков 45, 61)

Динамо - Днепр 0:0 

Карпаты - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовец 38, Голодюк 67 - Ференчак 47)

Напомним, что ранее сыграли

Ильичевец - Арсенал 2:2 (Козориз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)

Волынь - Шахтер 0:1 (Эдуардо 74)

Металлург Д - Ворскла 2:0 (Аделейе 27, Мхитарян 54)

Оболонь - Заря 1:0 (Панас 41)

После 7 туров с отрывом лидирует Шахтер - 19 очков.

Днепр - 16, Динамо 14, Ворскла - 13

Карпаты - 11, Таврия - 10, Металлист - 10, Металлург Д - 10, Кривбасс - 9, Арсенал - 8, Оболонь - 8

Ильичевец - 7, Заря - 6, Волынь - 5, Севастополь - 5

Металлург З - 2 очка

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Матчи 8-го тура пройдут

27 августа

Севастополь (5) - Ворскла (13)

28 августа

Арсенал (8) - Оболонь (8)

29 августа

Металлург З (2) - Металлист (10)

Заря (6) - Таврия (10)

Шахтер (10) - Ильичевец (7)

Кривбасс (9) - Динамо (14)

30 августа

Днепр (15) - Металлург Д (10)

Карпаты (11) - Волынь (5)

 

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