Результаты 7-го тура Чемпионата Украины
Динамо и Днепр очень старались открыть счет
Сегодняшними матчами завершается 7-й тур Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Металлург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90)
Металлист - Кривбасс 3:4 (Воробей 15, Девич 38, 82 - Иващенко 35, 55 пен. Воронков 45, 61)
Динамо - Днепр 0:0
Карпаты - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовец 38, Голодюк 67 - Ференчак 47)
Напомним, что ранее сыграли
Ильичевец - Арсенал 2:2 (Козориз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)
Волынь - Шахтер 0:1 (Эдуардо 74)
Металлург Д - Ворскла 2:0 (Аделейе 27, Мхитарян 54)
Оболонь - Заря 1:0 (Панас 41)
После 7 туров с отрывом лидирует Шахтер - 19 очков.
Днепр - 16, Динамо 14, Ворскла - 13
Карпаты - 11, Таврия - 10, Металлист - 10, Металлург Д - 10, Кривбасс - 9, Арсенал - 8, Оболонь - 8
Ильичевец - 7, Заря - 6, Волынь - 5, Севастополь - 5
Металлург З - 2 очка
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Матчи 8-го тура пройдут
27 августа
Севастополь (5) - Ворскла (13)
28 августаАрсенал (8) - Оболонь (8)
29 августа
Металлург З (2) - Металлист (10)
Заря (6) - Таврия (10)
Шахтер (10) - Ильичевец (7)
Кривбасс (9) - Динамо (14)
30 августаДнепр (15) - Металлург Д (10)
Карпаты (11) - Волынь (5)