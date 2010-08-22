Результаты 7-го тура Чемпионата Украины

Динамо и Днепр очень старались открыть счет

Сегодняшними матчами завершается 7-й тур Чемпионата Украины по футболу Таврия - Металлург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90) Металлист - Кривбасс 3:4 (Воробей 15, Девич 38, 82 - Иващенко 35, 55 пен. Воронков 45, 61) Динамо - Днепр 0:0 Карпаты - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовец 38, Голодюк 67 - Ференчак 47) Напомним, что ранее сыграли Ильичевец - Арсенал 2:2 (Козориз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол) Волынь - Шахтер 0:1 (Эдуардо 74) Металлург Д - Ворскла 2:0 (Аделейе 27, Мхитарян 54) Оболонь - Заря 1:0 (Панас 41) После 7 туров с отрывом лидирует Шахтер - 19 очков. Днепр - 16, Динамо 14, Ворскла - 13 Карпаты - 11, Таврия - 10, Металлист - 10, Металлург Д - 10, Кривбасс - 9, Арсенал - 8, Оболонь - 8 Ильичевец - 7, Заря - 6, Волынь - 5, Севастополь - 5 Металлург З - 2 очка ** Матчи 8-го тура пройдут 27 августа Севастополь (5) - Ворскла (13) 28 августа Арсенал (8) - Оболонь (8) 29 августа Металлург З (2) - Металлист (10) Заря (6) - Таврия (10) Шахтер (10) - Ильичевец (7) Кривбасс (9) - Динамо (14) 30 августа Днепр (15) - Металлург Д (10) Карпаты (11) - Волынь (5)

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