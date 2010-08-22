Ньюкасл повторил суперсчет Арсенала и Челси, а МЮ упустил победу
20:14, 22 августа 2010Спорт
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Идет 2-й тур английской Премьер-лиги
Завершились сегодняшние матчи 2-го тура английской Премьер-лиги
Ньюкасл - Астон Вилла 6:0
Фулхэм - МЮ 2:2
Напомним, что вчера сыграли
Арсенал - Блекпул 6:0
Бирмингем - Блекберн 2:1
Эвертон - Вулверхемптон 1:1
Сток Сити - Тоттенхэм 1:2
Вест Бромвич - Сандерленд 1:0
Вест Хэм - Болтон 1:3
Уиган - Челси 0:6
После двух туров Челси - лидер и единственная команда, не потерявшая очков, 6 участников первенства имеют по 4 очка и пять - по три.
Завтра тур завершат:
Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)
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