Ньюкасл повторил суперсчет Арсенала и Челси, а МЮ упустил победу

Завершились сегодняшние матчи 2-го тура английской Премьер-лиги

Ньюкасл - Астон Вилла 6:0

Фулхэм - МЮ 2:2

Напомним, что вчера сыграли

Арсенал - Блекпул 6:0

Бирмингем - Блекберн 2:1

Эвертон - Вулверхемптон 1:1

Сток Сити - Тоттенхэм 1:2

Вест Бромвич - Сандерленд 1:0

Вест Хэм - Болтон 1:3

Уиган - Челси 0:6

После двух туров Челси - лидер и единственная команда, не потерявшая очков, 6 участников первенства имеют по 4 очка и пять - по три.

Завтра тур завершат:

Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)