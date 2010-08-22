В Харькове фаны «Металлиста» начали акцию протеста против решения контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины лишить клуб 9 очков в нынешнем Чемпионате Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, полтора часа назад около тысячи болельщиков «Металлиста» собрались в центре города на площади Конституции и двинулись колонной в сторону стадиона «Металлист», где сегодня харьковская команда принимает «Кривбас» в рамках Чемпионата Украины.

Впереди колонны фаны несут большой транспарант с надписью «Отстоим честь Харькова!». Активисты держат в руках флаг ФК «Металлист» и красно-черное знамя. Улицами к колонне присоединяются желающие, и на Московском проспекте количество протестующих возросло до нескольких тысяч.

Под барабанный бой участники акции скандируют: «Суркиса – геть!», «Мы харьковчане – мы всех сильней!» и традиционные слоганы болельщиков.

Перед началом шествия в общении с журналистами фаны остро критиковали позицию ФФУ, в частности, его президента Григория СУРКИСА, и заявляли, что будут «бороться до победы» в отстаивании интересов родного «Металлиста».

Колонну фанов сопровождают около 150 милиционеров и небольшая группа спецотряда «Беркут». Работники милиции обеспечивают продвижение колонны по правой стороне улицы, частично перекрывая движение транспорта. Нарушений общественного порядка не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 года, и снял из обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, а также наложил другие санкции.

18 августа 2010 года ФК «Металлист» подал апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

21 августа в знак протеста против решения КДК ФФУ главный тренер «Металлиста» Мирон МАРКЕВИЧ обнародовал свое обращение к болельщикам на официальном сайте клуба, в котором заявил, что оставляет должность тренера сборной. В этот же день он написал заявление о своей отставке на имя первого вице-президента ФФУ Александра БАНДУРКИ.