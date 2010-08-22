Игроки ФК "Металлист" намерены отказаться от выступлений за сборную

Игроки футбольного клуба "Металлист" следом за своим главным тренером Мироном МАРКЕВИЧЕМ намерены отказаться от выступлений за сборную Украины.

Об этом сообщает сайт телеканала "24 новости".

“Игроки харьковского клуба, которых вызывал М.МАРКЕВИЧ в ряды национальной сборной намерены выступить солидарно по отношению к главному тренеру своей команды и тем самым заявить свой протест решению КДК ФФУ о снятии с команды девяти очков”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 года, и снял с обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьера-лиги, а также наложил другие санкции.

18 августа 2010 года ФК «Металлист» подал апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

21 августа в знак протеста против решения КДК ФФУ главный тренер «Металлиста» обнародовал свое обращение к болельщикам на официальном сайте клуба, в котором заявил, что оставляет должность тренера сборной.